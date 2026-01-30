México advierte de una "crisis humanitaria de gran alcance" en Cuba por aranceles de Trump

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría "desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" en la isla. “México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Tijuana, fronteriza con EE.UU..

Sheinbaum advirtió, además, que estos aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, podrían "desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”. La reacción de la gobernante mexicana ocurre un día después de que Trump firmara la orden ejecutiva, argumentando que la ayuda a la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”. Ante este escenario, la presidenta mexicana instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a entablar contacto inmediato con el Gobierno estadounidense, con el objetivo de conocer con precisión los alcances del decreto publicado por Trump. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.