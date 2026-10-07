EEUU decomisa 2,2 millones de litros de biodiésel que iban a Cuba

Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles que decomisaron más de 600.000 galones (2,2 millones de litros) de biodiésel que iban de Estados Unidos a Cuba por un valor de 2,8 millones de dólares, lo que viola las sanciones impuestas por Washington.

Agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunciaron en una conferencia de prensa que confiscaron 90 cargamentos del combustible, 71 de ellos desde el Puerto Everglades, en Florida, y 19 del Puerto Houston, en Texas, que se dirigían a ENETEC, compañía de Cuba sancionada por Estados Unidos.

"Es un intento deliberado para socavar las sanciones de EE.UU. y todo eso está en este momento bajo investigación", apuntó José R. Figueroa, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.

El agente no identificó por ahora a los exportadores involucrados en el operativo, que comenzó con la detención de los envíos en septiembre, con la cooperación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.