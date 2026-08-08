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EE UU condena las maniobras de China en un arrecife disputado con Filipinas

Tommy Pigott, portavoz de la diplomacia estadounidense, acusó a Pekín de "utilizar pretextos ambientales y legales dudosos, mediante la coerción, para promover sus amplias reivindicaciones territoriales y marítimas"

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 12:49 -
  • Agencia EFE
EE UU condena las maniobras de China en un arrecife disputado con Filipinas

China llevó a cabo la semana pasada nuevas maniobras conjuntas navales y aéreas en torno a Scarborough. Imagen referencial de archivo.

Washington

Estados Unidos condenó este sábado las últimas maniobras militares de China en el arrecife de Scarborough, disputado con Filipinas, en medio de las persistentes tensiones entre ambos países en el mar de China Meridional.

"Estados Unidos rechaza los continuos intentos de China de imponer su desestabilizadora 'reserva natural nacional' en el arrecife de Scarborough y negar a los pescadores filipinos el acceso a sus caladeros tradicionales, tal como se refleja en el laudo arbitral de 2016", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Tommy Pigott, portavoz de la diplomacia estadounidense, acusó a Pekín de "utilizar pretextos ambientales y legales dudosos, mediante la coerción, para promover sus amplias reivindicaciones territoriales y marítimas" en el mar de China Meridional.

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Asimismo, subrayó que la Administración de Donald Trump respalda a su "aliado", en referencia a Filipinas, en la defensa de un Indopacífico "libre".

China llevó a cabo la semana pasada nuevas maniobras conjuntas navales y aéreas en torno a Scarborough, una acción que calificó de "necesaria" ante la situación actual en el mar de China Meridional y frente a las actuaciones de "determinados países" que, a su juicio, socavan la paz y la estabilidad regional.

Pekín mantiene el control efectivo de Scarborough desde 2012 y reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una reivindicación que alcanza zonas reclamadas por Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. EFE

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