EE UU condena las maniobras de China en un arrecife disputado con Filipinas

Washington

Estados Unidos condenó este sábado las últimas maniobras militares de China en el arrecife de Scarborough, disputado con Filipinas, en medio de las persistentes tensiones entre ambos países en el mar de China Meridional.

"Estados Unidos rechaza los continuos intentos de China de imponer su desestabilizadora 'reserva natural nacional' en el arrecife de Scarborough y negar a los pescadores filipinos el acceso a sus caladeros tradicionales, tal como se refleja en el laudo arbitral de 2016", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Tommy Pigott, portavoz de la diplomacia estadounidense, acusó a Pekín de "utilizar pretextos ambientales y legales dudosos, mediante la coerción, para promover sus amplias reivindicaciones territoriales y marítimas" en el mar de China Meridional.