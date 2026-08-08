Científicos recurren a plataforma para adultos para salvar un histórico estudio de marmotas tras recortes de Trump

Los Ángeles

Unos científicos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) han tenido que recurrir a la plataforma de suscripción OnlyFans, conocida por sus contenidos subidos de tono, para salvar un proyecto de investigación de décadas sobre marmotas, golpeado por los recortes del Gobierno del presidente Donald Trump. Desde finales de mayo, el equipo del biólogo Daniel Blumstein busca suscriptores para la cuenta ‘OnlyMarms’, donde se puede observar con detalle la vida de marmotas de vientre amarillo de las Montañas Rocosas de Colorado, como Jamba Juice y Egg. La cuenta, promocionada como "contenido de marmotas sin censura", busca mantener a flote un proyecto de investigación que ya suma 64 años de trayectoria y es el segundo estudio más largo del mundo sobre mamíferos identificados individualmente, después de que la Fundación Nacional de Ciencias (NFS) retiró el financiamiento. "Cuando tienes una investigación en su sexta década, eso es realmente excepcional, y es muy productivo y merece la pena continuarlo", dice a EFE Blumstein. Los investigadores, que siguen el comportamiento y los linajes de las marmotas para comprender, por ejemplo, cómo reaccionan los mamíferos ante los cambios ambientales, intentaron tres veces renovar los fondos con la NFS, pero el comité evaluador los negó, argumentando que el estudio, en colaboración con la organización sin fines de lucro Rocky Mountain Biological Laboratory, tenía demasiados datos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Me pareció algo absurdo, tratándose de un programa del Gobierno estadounidense creado específicamente para financiar estudios a largo plazo", opina el científico.

La foto de perfil que no concuerda

La idea de usar OnlyFans se le ocurrió a Blumstein cuando estaba sentado en una pradera de Colorado, esperando a que aparecieran las marmotas, y recordó la serie ‘Margo’s Got Money Troubles’, en la que una madre primeriza recurre a la plataforma para pagar las facturas. Con la consigna de que "las marmotas también necesitan dinero", el científico encontró un gran apoyo en su equipo para desarrollar la propuesta. Emily Renkey, estudiante del laboratorio, bautizó la cuenta. Sin embargo, Blumstein se topó con un obstáculo cuando tuvo que subir una foto de su licencia de conducir para crear la cuenta de OnlyFans y verificar que era mayor de edad. La plataforma le notificó que el rostro de la foto de la licencia no coincidía con la imagen de perfil y de los videos puestos. "Fracasamos porque yo no me parezco a una marmota", cuenta en medio de risas. Un correo electrónico logró convencer a los administradores de OnlyFans del objetivo de la cuenta como una "forma novedosa" de buscar financiación. ‘OnlyMarms’ logró finalmente ser aprobada, eso sí Blumstein confiesa que no dijo que todas las marmotas son menores de edad, la marmota estudiada más vieja vivió solo 16 años.

Se necesita del Gobierno de EE.UU.