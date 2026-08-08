Fallece Jorge Messi a los 68 años: el pilar clave en el origen y la carrera de Lionel

Argentina

Luto en el fútbol mundial. Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció en las últimas horas a los 68 años de edad en una clínica de Rosario, Argentina, tras permanecer internado debido a complicaciones de salud.

De acuerdo con reportes de medios internacionales e Infobae, el progenitor del capitán de la Selección de Argentina venía atravesando un delicado estado de salud a causa de una larga enfermedad que finalmente apagó su vida.

“Sanatorio Centro, a través de su director médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs (05.00 GMT)”, publicó la clínica con la firma del doctor Carlos Mackey.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, agregó el texto oficial.

Cabe agregar que el problema de salud de Jorge Messi fue tema de conversación en Argentina durante el Mundial de 2026, donde incluso se llegó a informar erróneamente sobre su deceso. No obstante, hasta el momento no se ha revelado la enfermedad que generó su fallecimiento.

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Asimismo, la estrella del Inter Miami y la familia Messi han mantenido hermetismo tras la trágica noticia. Diversas figuras e instituciones del fútbol internacional ya han comenzado a enviar sus condolencias a la familia tras confirmarse la partida del patriarca.