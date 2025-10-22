EE.UU. anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia en las próximas horas

San Pedro Sula.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. "Vamos a anunciar después del cierre (de los mercados) de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia", adelantó Bessent a la prensa en la residencia presidencial, sin ofrecer más detalles sobre la magnitud de las acciones.

"Esta será una de las sanciones más severas que hemos impuesto a Rusia", apuntó minutos después a la cadena Fox News. Las declaraciones del secretario del Tesoro, -que hoy viajará a Malasia para reunirse con una delegación china-, coinciden con la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Washington para dialogar con Trump sobre el fin de la guerra de Moscú en Ucrania. Este martes, la Casa Blanca precisó que no tiene "planes inmediatos" para una nueva cumbre entre el mandatario estadounidense y el líder ruso, después de que Trump afirmara la semana pasada que el encuentro se realizaría en un corto plazo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.