EEUU ofrece una “oportunidad de transformación” para Bolivia bajo el mandato de Rodrigo Paz

Marco Rubio trasladó a Bolivia su voluntad de cooperar en seguridad bajo el mandato de Rodrigo Paz.

  • 22 de octubre de 2025 a las 09:45 -
  • Agencia EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, trasladó este miércoles su voluntad de cooperar en materia de seguridad y prosperidad económica con Bolivia durante el mandato del centrista Rodrigo Paz, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país suramericano.

"El secretario reafirmó la voluntad de nuestro país de colaborar con Bolivia para fomentar la seguridad y la prosperidad económicas, así como el apoyo de EE.UU. en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestro hemisferio", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado tras una llamada telefónica entre Rubio y Paz.

Cierran las mesas electorales en la segunda vuelta presidencial en Bolivia

El jefe de la diplomacia estadounidense definió la victoria como una "histórica elección" y apuntó que representa "una oportunidad de transformación para Bolivia y la región".

El senador opositor de centro Rodrigo Paz se impuso al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró Evo Morales.

Paz obtuvo el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

