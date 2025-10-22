  1. Inicio
Trump es acusado de “abuso de poder” por gobernador de California tras sugerir envío de tropas

Gobernador de California acusa a Donald Trump tras su amenaza de enviar tropas a San Francisco.

  • 22 de octubre de 2025 a las 09:46 -
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, durante una conferencia de prensa, en Sacramento (CA, EE.UU.).

JOHN G. MABANGLO / EFE
Washington, Estados Unidos.

El gobernador del estado de California, Gavin Newson, advirtió que si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de San Francisco demandará a la Administración republicana.

Newson dijo que no piensa "ignorar el abuso de poder" y que la idea de desplegar a fuerzas federales "sin supervisión ni rendición de cuentas" es un ataque directo al estado de derecho, de acuerdo con un comunicado compartido por su oficina.

El gobernador, conocido por su férrea oposición al jefe de Estado, agregó que Trump "está equivocado" si espera poder actuar sin encontrar una defensa a la Constitución.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, agregó que no existe una "justificación legal" que valide la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad californiana. "No hay invasión, no hay disturbios, no hay rebelión", escribió.

La reacción del gobernador y las autoridades judiciales de California, estado de mayoría demócrata, llegan luego de que la semana pasada Trump dijera, en la Casa Blanca, en que quizá la siguiente ciudad en la que desplegaría las fuerzas federales sería San Francisco.

Desde septiembre pasado, Trump ha desplegado a cientos de agentes federales en la ciudad de Chicago, con el objetivo de detener a migrantes indocumentados, operativo que deja más de 1.500 detenidos hasta la fecha, con la justificación de un supuesto alto índice de criminalidad que -a criterio del presidente- no es controlado por las autoridades demócratas de la ciudad y el estado de Illinois.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

