Dos bomberos que apagaban un incendio fueron arrestados por agentes migratorios en EEUU

Washington, Estados Unidos.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, y la senadora por ese estado Patty Murray, ambos demócratas, condenaron este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por el supuesto arresto de las autoridades migratorias de dos bomberos forestales que trabajaban para contener un incendio en ese estado.

Los bomberos, que pertenecían a un equipo que intentaba contener las llamas del incendio de Bear Gulch en el Bosque Nacional Olympic, fueron detenidos este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según confirmó el Departamento de Recursos Naturales.

Ferguson dijo esta mañana que está "profundamente preocupado por esta situación" y que ha ordenado una investigación sobre lo sucedido.

Durante más de tres horas, agentes del DHS exigieron la identificación de los miembros de dos equipos de contratistas privados, que se encontraban entre los cientos de bomberos, desplegados para combatir el incendio forestal, el mayor incendio activo en el estado de Washington, según reportó el periódico Seattle Times.

Hasta el miércoles por la mañana, el fuego, ubicado al este de Seattle, cubría casi 9.000 acres (3.642 hectáreas)y estaba contenido en un 13%.