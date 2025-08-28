  1. Inicio
Oposición salvadoreña en desacuerdo con "militarización" de las escuelas para disciplinar

Líder opositor manifestó que "El Estado, como tal, le está fallando a la sociedad salvadoreña, porque no es militarizando como se pone disciplina"

  • 28 de agosto de 2025 a las 14:48 -
  • Agencia EFE
Personal del Instituto Nacional Albert Camus revisa las uñas a una estudiante este miércoles, en San Salvador (El Salvador).

 Javier Aparicio / EFE
San Salvador, El Salvador

El secretario general del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, partido de oposición), Manuel Flores, expresó este jueves su desacuerdo con lo que él considera "militarización" de las escuelas públicas de El Salvador, tras el nombramiento de la capitana Karla Trigueros como ministra de Educación, y señaló que "no es la forma para la disciplina" en los centros de estudios.

El nombramiento de Trigueros, que ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha dividido opiniones en el país, con posiciones a favor y en contra.

Las estrictas medidas disciplinarias aplicadas en escuelas de El Salvador

Las escuelas públicas del país implementan desde mediados de agosto un estricto control que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de "orden y disciplina" impulsada, como una de sus primeras acciones, por la ministra Trigueros.

"El Estado, como tal, le está fallando a la sociedad, porque no es militarizando como se pone disciplina, es enseñando, es educando, dándole a los maestros las herramientas necesarias y no amedrentándolos, porque acá nada es obligatorio", manifestó Flores en declaraciones a la prensa local.

Para el secretario del FMLN, partido que gobernó El Salvador por 10 años, elegir a una militar como ministra de Educación es "una muestra clara de imponer un modelo de militarización" en las escuelas.

La ministra ha enviado a las escuelas públicas un Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre, según anunció en X el pasado domingo.

"Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales como: Buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas", apuntó.

Según el documento publicado por Trigueros, la omisión de lo mandado equivaldrá a entre 1 y 15 "deméritos" que contemplan suspensión del año escolar de 'privilegios escolares'.

El presidente Nayib Bukele defendió el lunes las medidas de “orden” y “disciplina” implementadas en las escuelas públicas del país y ordenadas por Trigueros, al mismo tiempo que señaló que son para “evitar” las pandillas en las escuelas. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
