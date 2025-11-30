  1. Inicio
Donald Trump confirma que habló con Nicolás Maduro, ¿qué le dijo?

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado en los últimos días, por lo cual esta llamada podría cambiarlo todo

  • 30 de noviembre de 2025 a las 18:06 -
  • Agencia EFE
Trump confirmó que había hablado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

 EFE/ Octavio Guzmán
Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que había hablado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles de la conversación ocurrida en medio de la escalada de tensión en el Caribe.

“La respuesta es sí", dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense.

El mandatario evitó abundar sobre los detalles: "No quiero comentar al respecto”.

La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que tampoco compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado en los últimos días y este sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado".

Cuestionado sobre si la alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, el mandatario se negó a hablar sobre su mensaje compartido en su red Truth Social.

En contraste, Trump dedicó varios minutos a defender al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente haber ordenado "matar a todos" los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes, de acuerdo con un informe del Washington Post.

Según el diario, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco.

“(Hegseth) dijo que no ordenó eso y le creo”, dijo Trump.

Hegseth ha calificado la información del rotativo de “noticias falsas”, una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información negativa.

Pero esta vez tendrá que explicar a un comité del Senado de EE.UU. sobre el supuesto ataque calificado por legisladores demócratas como "crimen de guerra".

