María Corina Machado a hondureños: "No basta con votar, hay que defender el voto"

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de respaldo al pueblo hondureño en el marco de la jornada electoral de este domingo 30 de noviembre.
A través de su cuenta oficial de X, la líder política expresó su apoyo y destacó la importancia del proceso democrático que vive Honduras.
Machado afirmó que, desde Venezuela, acompañan con “fuerza” este día que calificó como histórico para el país. En su mensaje, recordó que el voto es un derecho fundamental, pero también una responsabilidad que implica elegir con conciencia el futuro de la nación.
"Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos. No basta con votar, hay que defender el voto", sentenció.
En ese sentido, Machado señaló que la población tiene el derecho de presenciar todo el conteo de votos y seguir el proceso “papelito por papelito” hasta su conclusión.
Según Machado, esta vigilancia es clave para garantizar la transparencia del proceso.
El mensaje también incluyó una reflexión más amplia sobre la lucha por la democracia en la región. Machado extendió su deseo de bendiciones para Honduras y para todos los ciudadanos de América Latina que, según dijo, continúan defendiendo la libertad.
Más de 6 millones de hondureños convocados a las urnas
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana. En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.