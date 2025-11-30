María Corina Machado a hondureños: "No basta con votar, hay que defender el voto"

Caracas, Venezuela

A través de su cuenta oficial de X, la líder política expresó su apoyo y destacó la importancia del proceso democrático que vive Honduras.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de respaldo al pueblo hondureño en el marco de la jornada electoral de este domingo 30 de noviembre.

Machado afirmó que, desde Venezuela, acompañan con “fuerza” este día que calificó como histórico para el país. En su mensaje, recordó que el voto es un derecho fundamental, pero también una responsabilidad que implica elegir con conciencia el futuro de la nación.

"Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos. No basta con votar, hay que defender el voto", sentenció.

En ese sentido, Machado señaló que la población tiene el derecho de presenciar todo el conteo de votos y seguir el proceso “papelito por papelito” hasta su conclusión.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según Machado, esta vigilancia es clave para garantizar la transparencia del proceso.

El mensaje también incluyó una reflexión más amplia sobre la lucha por la democracia en la región. Machado extendió su deseo de bendiciones para Honduras y para todos los ciudadanos de América Latina que, según dijo, continúan defendiendo la libertad.