México niega financiamiento del crimen organizado en Miss Universo

La semana pasada se dio a conocer una presunta red delictiva, en la que estaría involucrado Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:47 -
  • Agencia EFE
El periódico Reforma publicó el pasado miércoles que el dueño del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México.

 EFE/EPA/NARONG SANGNAK
México

El secretario (ministro) de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó este domingo que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

"No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes", afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Trump advierte sobre el espacio aéreo de Venezuela: "Cerrado en su totalidad"

Las declaraciones de García Harfuch ocurren luego de que la semana pasada se diera a conocer una presunta red delictiva, en la que estaría involucrado el dueño de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en "plena coordinación" con la Fiscalía General de la República (FGR).

"Fue una investigación en conjunto entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. Todos aportamos información para esta investigación", aseguró.

El miércoles pasado, un día antes de que renunciara el ahora ex fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que investiga a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

