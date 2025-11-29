  1. Inicio
Trump advierte sobre el espacio aéreo de Venezuela: "Cerrado en su totalidad"

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe

  • 29 de noviembre de 2025 a las 08:15 -
  • Agencia EFE
El presidente estadunidense Donald Trump en una fotografía de archivo.

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

La llamada entre Trump y Maduro reaviva preguntas sobre el futuro de Venezuela

El mensaje se produce después de que el diario The New York Time, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

EEUU defiende la legalidad de ataques a lanchas tras denuncias por matar a supervivientes

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

