Rusia cuestiona intervención de Trump en elecciones de Honduras

La Cancillería de Rusa denunció una “injerencia flagrante” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales de Honduras, a celebrarse mañana, domingo.
La acusación surge luego de que el mandatario estadounidense publicara en la red Truth Social un mensaje expresando apoyo abierto a uno de los candidatos presidenciales hondureños.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, respondió a una consulta de medios internacionales durante una rueda de prensa, donde cuestionó duramente la postura de Washington.
Según Zajárova, el mensaje de Trump constituye una interferencia directa en los asuntos internos de un Estado soberano. “El líder de un Estado extranjero está dando recomendaciones directas al pueblo de un país independiente sobre cómo debe votar en las elecciones. Esto es una injerencia flagrante en el proceso electoral”, afirmó.
Para la diplomática rusa, la publicación del presidente estadounidense no puede interpretarse como un acto aislado, sino como parte de una estrategia más amplia en la política exterior de Washington. “Como han demostrado varias campañas electorales en América Latina este año, la imposición por parte de Estados Unidos de sus preferencias electorales se ha convertido en una práctica habitual”, señaló.
Zajárova también advirtió que la situación es más preocupante en el contexto geopolítico actual, tomando en cuenta la presencia militar estadounidense en la región. “En la cuenca del Caribe se encuentra una poderosa armada estadounidense, cuya mera presencia ejerce presión abierta sobre todos los países ‘desobedientes’”, expresó.
Para Rusia, este despliegue, combinado con pronunciamientos políticos sobre procesos internos de otros Estados, acrecienta el riesgo de tensiones y afecta la estabilidad regional.
La reacción del Gobierno ruso se suma a los múltiples pronunciamientos internacionales alrededor de las elecciones hondureñas, consideradas de alto impacto debido a la polarización política y el escrutinio que pesa sobre la transparencia del proceso.
Zajárova enfatizó que la decisión final recae únicamente en la ciudadanía hondureña. “Partimos de que el pueblo de Honduras, de conformidad con su legislación nacional y con sentido de dignidad, hará una elección consciente, verdaderamente democrática y no impuesta desde el exterior”, afirmó.
Efecto político
La declaración del Kremlin se produce en un momento de sensibilidad electoral en Honduras y abre un nuevo capítulo de tensiones entre Rusia y Estados Unidos, esta vez con Honduras en el centro del debate.
El impacto del mensaje de Trump y la reacción de Rusia se analiza ya en círculos diplomáticos y académicos, en un proceso electoral donde las declaraciones externas podrían influir tanto en la percepción pública como en el ambiente político previo a la votación.
Donald Trump irrumpió en los últimos días directamente en el debate electoral hondureño, declarando su respaldo al candidato Nasry “Tito” Asfura y lanzando duros ataques contra Rixi Moncada y Salvador Nasralla.
Trump definió a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y lo presentó como la opción capaz de defender la democracia frente a lo que calificó como “amenazas comunistas”.
Resaltó su trayectoria como alcalde de la capital, recordando su gestión de servicios públicos. Además, aseguró que podrían trabajar juntos para “luchar contra los narco-comunistas” y prometió respaldo de Estados Unidos si Asfura triunfa.
Para Trump, la candidata del partido oficialista, Rixi Moncada, representa una cercanía ideológica con el comunismo, incluso la acusó de admirar a Fidel Castro, advirtiendo que una eventual victoria suya significaría “el avance del comunismo” en Honduras.
Respecto a Salvador Nasralla, Trump fue igualmente duro, dijo que “no es un socio confiable para la libertad” y lo acusó de formar parte de un intento calculado por “engañar al pueblo” y dividir el voto de la oposición.
En sus palabras, publicadas en su red social, Trump afirmó: “La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras” y exhortó al pueblo hondureño a votar por Asfura para defender la “libertad y la democracia”.
La participación directa de Trump en las elecciones hondureñas representó un giro inédito a pocos días antes de la votación. El expresidente estadounidense no solo emitió recomendaciones de voto, sino que condicionó el apoyo de Washington a un triunfo de Asfura.