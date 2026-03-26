Detienen en México a nueve personas ligadas a grupo de extorsión y narcotráfico

Ciudad de México, México

De acuerdo con un comunicado, miembros del Gabinete de Seguridad , ejecutaron cinco cateos en inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero (norte) y Azcapotzalco (ponientes), así como en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México , donde lograron la detención de los diferentes sujetos.

Autoridades mexicanas detuvieron este jueves en Ciudad de México a nueve personas que formaban parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades, secuestro y delincuencia organizada.

Según la información, los cateos ocurrieron tras diversas denuncias que señalaban que “en diversas viviendas ubicadas en dichas demarcaciones, se almacenaban y distribuían posibles enervantes”, por lo que los miembros de las fuerzas policiales realizaron trabajos de investigación, implementaron vigilancia y realizaron recorridos de reconocimiento en las zonas y lograron la orden de un juez para revisar los inmuebles.

En una primera intervención, en la alcaldía Gustavo A Madero, los miembros de seguridad lograron decomisar en un inmueble dos cargadores abastecidos, dos teléfonos celulares, una bolsa con droga conocida como cristal, 26 bolsitas con marihuana, 163 con cocaína, además de un kilo de la misma sustancia dentro de una caja y dos vehículos.

También detuvieron a dos hombres de 41 y 45 años y una mujer de 19 años de edad.

En otra acción, en la misma alcaldía, los agentes aseguraron dinero en efectivo y detuvieron a una mujer de 52 años y a un hombre de 28 años de edad.

En una tercera intervención, en la alcaldía Azcapotzalco, se aseguraron dinero en efectivo, tres bolsas con una sustancia cristalina, una bolsa con marihuana, teléfonos celulares, una motocicleta y arrestaron a dos sujetos de 20 y 29 años y a una mujer de 36 años de edad.

Mientras que en el cateo en el municipio de Tultitlán, decomisaron cinco vehículos, una motoneta, una motocicleta, 16 tractocamiones con caja, 10 tractocamiones sin caja, 11 cajas de carga, dosis de droga y diversa mercancía.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las personas detenidas forman parte “de un grupo delictivo generador de violencia, dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades, así como al secuestro y delincuencia organizada”, aunque no especificó el nombre de dicha organización.

Las acciones fueron llevadas a cabo por personal de las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia capitalinas.

Desde febrero de 2025 y hasta el pasado 23 de marzo, último reporte del Gobierno de México, gracias a la operación Frontera Norte acordada con Donald Trump para evitar aranceles a México- se han detenido a 12,775 personas y se han confiscado 133,6 toneladas de droga, entre ellas casi 607 kilogramos de fentanilo.