En operativo capturan a sujeto señalado de cometer delitos graves en contra de dama

Marcala, La Paz

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros capturaron este miércoles a un hombre acusado de secuestro agravado, tentativa de homicidio y violación, durante un operativo realizado en la aldea Morazán, municipio de Marcala, departamento de La Paz. El detenido fue identificado como Martín Fernando Hernández López, de 29 años, conocido con el alias de “Nando”, originario de la aldea San Martín, en San José, La Paz, y de ocupación agricultor.

De acuerdo con las investigaciones, Hernández López habría participado en la interceptación de la víctima, así como en labores de negociación y custodia durante el secuestro. La orden de captura fue emitida el 10 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa, bajo el expediente 92-2026. El caso se remonta al 11 de diciembre de 2025, cuando una joven fue privada de libertad mientras se dirigía a su vivienda en compañía de su madre. Según el informe, ambas fueron interceptadas por un hombre armado con un arma blanca, quien se llevó a la joven con rumbo desconocido. Durante el hecho, la madre intentó impedir el secuestro, pero resultó gravemente herida en el rostro y otras partes del cuerpo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Escuela, donde recibió atención quirúrgica.