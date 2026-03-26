Honduras y México impulsan la reactivación del proyecto Mesoamérica

Ciudad de México, México

Honduras y México han afianzado sus lazos bilaterales mediante la firma de acuerdos y la implementación de nuevas iniciativas destinadas a promover el desarrollo social, económico y de infraestructura en la región.

Honduras y México avanzan en una agenda conjunta para el desarrollo regional

Delegaciones de alto nivel de Honduras y México se reunieron en la Ciudad de México para delinear una hoja de ruta actualizada dentro del marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Este mecanismo oficial, que conecta a 10 países de la región, busca convertir desafíos compartidos en oportunidades para un progreso sostenible y coordinado en distintos ámbitos estratégicos.

La comitiva hondureña estuvo liderada por el designado presidencial Carlos Flores, acompañado de la subsecretaria Evelyn Bautista y el asesor presidencial Guillermo Peña. Durante su visita, sostuvieron encuentros con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, entre ellas la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke y la directora general de Proyectos de Cooperación, Luisa Hortencia Solchaga López. Entre los acuerdos más relevantes se destaca la propuesta de llevar a cabo una Cumbre de Jefes de Estado en 2027, la convocatoria a una reunión ejecutiva en Tegucigalpa el próximo 27 de abril, así como la reactivación del Consejo Empresarial, que funcionará como un espacio de coordinación con el sector privado.