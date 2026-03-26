Honduras y México impulsan la reactivación del proyecto Mesoamérica

Honduras y México han afianzado sus lazos bilaterales mediante la firma de acuerdos y la implementación de nuevas iniciativas destinadas a promover el desarrollo social, económico y de infraestructura en la región.
Honduras y México avanzan en una agenda conjunta para el desarrollo regional
Delegaciones de alto nivel de Honduras y México se reunieron en la Ciudad de México para delinear una hoja de ruta actualizada dentro del marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
Este mecanismo oficial, que conecta a 10 países de la región, busca convertir desafíos compartidos en oportunidades para un progreso sostenible y coordinado en distintos ámbitos estratégicos.
La comitiva hondureña estuvo liderada por el designado presidencial Carlos Flores, acompañado de la subsecretaria Evelyn Bautista y el asesor presidencial Guillermo Peña.
Durante su visita, sostuvieron encuentros con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, entre ellas la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke y la directora general de Proyectos de Cooperación, Luisa Hortencia Solchaga López.
Entre los acuerdos más relevantes se destaca la propuesta de llevar a cabo una Cumbre de Jefes de Estado en 2027, la convocatoria a una reunión ejecutiva en Tegucigalpa el próximo 27 de abril, así como la reactivación del Consejo Empresarial, que funcionará como un espacio de coordinación con el sector privado.
A lo largo de la jornada, ambas partes confirmaron la continuidad y el fortalecimiento en Honduras de programas mexicanos como “Sembrando Vida”, dirigido a la capacitación técnica agrícola de productores locales; “Jóvenes Construyendo el Futuro”, centrado en la formación de oficios y la entrega de capital semilla a jóvenes; y “Escuelas Mexicanas”, que brinda apoyo financiero anual para impulsar la mejora de los centros educativos.
Por su parte, el designado presidencial de Honduras destacó que el objetivo principal es fortalecer la capacidad de acción mediante proyectos que generen beneficios concretos para la población hondureña.
Mientras que la vicecanciller Evelyn Bautista resaltó la relevancia de consolidar un bloque económico robusto, capaz de atender de manera efectiva las demandas de la región.