Desarticulan red internacional que traficaba drogas sintéticas ocultas en cajas de bombones y rascadores para gatos

España

La Policía Nacional española desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas sintéticas -MDMA en pastillas y en roca- que ocultaban en amortiguadores, cajas de bombones y rascadores para gatos y que posteriormente distribuían a través de empresas de paquetería a otros países como Chile o Venezuela.

La operación 'Pool' se ha saldado con 14 detenidos venezolanos, colombianos y españoles de entre 18 y 30 años en tres municipios madrileños y Madrid capital, así como en Peñíscola (Castellón, este) y la incautación de 14 kilos de éxtasis, 11.000 euros en efectivo, siete armas de fuego y otras cuatro blancas.

Cuatro de los arrestados se encuentran en prisión y, de hecho, uno de ellos, de nacionalidad venezolana y pendiente de ser extraditado a su país, estaba encarcelado en una prisión madrileña en el momento de su detención.

Dentro de la organización tenía un destacado papel de organizar desde la cárcel los envíos de droga que, sobre todo, se almacenaban en una finca a las afueras de Madrid, donde los agentes encontraron la preparación de un nuevo envío de droga oculta en rascadores para gatos y amortiguadores de coche.