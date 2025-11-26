Nueva York se prepara para espectacular desfile de Acción de Gracias

Nueva York, Estados Unidos

El desfile que iniciará a partir de las 8:30 am hora de Nueva York en la 77 calle este y Central Park, tendrá globos gigantes, carrozas, presentaciones de múltiples artistas yque además de representa un día para mostrar agradecimiento, marca también, elinicio de la época navideña, por lo que genera un gran movimiento de las masasdurante uno de los feriados más importantes del país.

La ciudad de Nueva York se prepara para su tradicional desfile anual de Acción de Gracias , patrocinado por la tienda de departamentos Macy’s, evento que celebrará su 99 aniversario y en la antesala del centenario promete ser un día memorable para los neoyorquinos y visitantes que viajan de todo el mundo a presenciar el colorido y espectacular evento.

Aunque el evento resulta más gratificante para los pequeños del hogar, es visto como la forma ideal de arrancar la celebración del día de acción de gracias en familia, la antesala ideal a la degustación del pavo y cada una de las tradicionales comidas del cuarto jueves de cada mes de noviembre.

Alrededor de 32 globos, 27 flotadores, 33 grupos de payasos, 11 bandas marciales y 26 artistas deleitarán a los millones que lo verán en las calles de Manhattan o a través de la televisión y redes sociales, donde muchos de las tradicionales figuras como: Shrek, Mario Bross, Pac-Man formarán parte del desfile e igual, personajes como los populares Labubu harán su debut.

La ruta del desfile será desde la 77 calle y Central Park, pasando por Columbus Circley a través de la 6ta avenida hasta llegar a 34 calle, donde concluirá en la tienda Macy’s, en un recorrido de 4 kilómetros que durara aproximadamente 3 horas y 30 minutos,para los que prefieren la comodidad del hogar la transmisión por televisión la realizaraacabo NBC, en Honduras pueden disfrutar la transmisión en vivo a través de Diario LA PRENSA.