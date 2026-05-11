Delcy Rodríguez rechaza el comentario de Trump sobre Venezuela como el “Estado 51” de USA

Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes de que "jamás estaría previsto" que Venezuela se convierta en el "estado 51", en reacción a las nuevas declaraciones de hoy del mandatario de EE.UU., Donald Trump, sobre esa posibilidad.

Rodríguez respondió así desde La Haya a los comentarios realizados por Trump, quien dijo este lunes a un periodista de Fox que considera "seriamente" que Venezuela se convierta en el estado número 51 de EE.UU., al afirmar que los venezolanos "lo aman".

"Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó Rodríguez, al responder a los comentarios del mandatario estadounidense.