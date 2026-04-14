Delcy Rodríguez designa al exministro de Defensa Padrino como nuevo titular de Agricultura

Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al exministro de Defensa Vladimir Padrino López como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

"(Padrino López) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país", indicó Rodríguez en su canal de Telegram.

El pasado 18 de marzo, la presidenta encargada destituyó a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.