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Delcy Rodríguez designa al exministro de Defensa Padrino como nuevo titular de Agricultura

El gobierno de Venezuel anunció un nuevo cambio en el gabinete que impacta el área agrícola del país

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 09:48 -
  • Agencia EFE
Delcy Rodríguez designa al exministro de Defensa Padrino como nuevo titular de Agricultura

El exministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ahora titular de la cartera de Agricultura.

Foto: EFE
Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al exministro de Defensa Vladimir Padrino López como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

"(Padrino López) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país", indicó Rodríguez en su canal de Telegram.

El pasado 18 de marzo, la presidenta encargada destituyó a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

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Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Maduro.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EE.UU. y era cercano a Maduro.

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La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump a quien ha llamado "socio y amigo"- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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