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Nicolás Maduro dice estar "firme y sereno" en prisión

En el texto, Maduro y Cilia Flores aseguraron estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 09:01 -
  • Agencia EFE
Nicolás Maduro dice estar firme y sereno en prisión

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en una audiencia el jueves, en un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.). E

 Fotografía: Jane Rosenberg / EFE
Nueva York, Estados Unidos.

El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado el sábado, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario derrocado.

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En el texto, aseguraron estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

También agradecieron a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país.

Es la primera publicación firmada por Maduro y Flores publicada en redes sociales desde su captura el pasado 3 de enero, durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas.

Hasta ahora, el hijo del mandatario depuesto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había divulgado mensajes de oración de su padre y había asegurado que estaba "muy bien" y con "mucho ánimo".

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El mensaje de este sábado se publica dos días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

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Agencia EFE
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