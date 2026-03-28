Cuba tacha a EEUU de intentar confundir y mentir" sobre la crisis energética en la isla

La Habana, Cuba

El Gobierno cubano afirmó este sábado que EE.UU. “trata de crear confusión y miente” sobre las razones de la crisis energética en la isla, que a su juicio tiene como causa principal el bloqueo petrolero impuesto por Washington. Las “afirmaciones del gobierno de EE.UU. en Europa tratan de crear confusión. Mienten desvergonzadamente y contradicen sus propias declaraciones, normas ejecutivas y actos cuando niegan que exista un bloqueo de suministros de combustible a Cuba”, escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez. En la víspera el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba “a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento”.

La más anticuada de las centrales termoeléctricas en Cuba es Mariel (occidente), con 62 años en explotación, y la más reciente es Felton (oriente), con 24. Las otras cinco promedian los 50 años de operaciones. Los expertos internacionales sitúan entre 30 y 35 años la vida útil de este tipo de infraestructuras, límite temporal que se reduce si, como en el caso cubano, no se cumplen los mantenimientos que indica el fabricante y se emplea petróleo pesado (con un elevado porcentaje de azufre que daña las instalaciones). Rubio, también dijo, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París, Francia, tras participar en una reunión del G7, que “quizá ahora pueda ser el momento” para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico de la nación caribeña.