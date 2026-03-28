María Corina Machado regresará a Venezuela "en el corto plazo", reitera su partido

Caracas, Venezuela

La opositora María Corina Machado regresará a Venezuela "en los próximos días", reiteró este sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente, quien salió del país en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz. "Vamos a organizarnos porque en Venezuela viene un cambio próximo, vamos a organizarnos para la venida de María Corina Machado, que debe estar en el país en un corto plazo", aseguró Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de VV, durante la reapertura de ‘El Bejucal’, la sede del partido en Caracas. Alviárez llamó a los militantes y seguidores de la tolda a prepararse y organizarse para esperar la llegada de Machado al país suramericano.

"María Corina va a llegar a Venezuela en los próximos días, ya ella lo anunciará, y va a llegar a ejercer su pleno derecho ciudadano", insistió el dirigente, sin precisar una fecha para este retorno. Asimismo, Alviárez consideró "impostergable" un llamado a elecciones ante lo que consideró como una "falta absoluta" de la presidencia, que Delcy Rodríguez ejerce como encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

En declaraciones a la prensa, el dirigente aseguró que con disposición política es posible cambiar la institucionalidad del país para organizar elecciones antes de que termine este año, y abogó porque todos los partidos políticos puedan participar para que la población vote libremente. "Tenemos que abrirnos ante todos, que compitan todos y que nos reencontremos después en un reconocimiento, respetando la voluntad mayoritaria del ciudadano", añadió.