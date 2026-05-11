  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump no se arrepiente de abandonar la OMS, pese a brote de hantavirus

Consultado en el Despacho Oval sobre si el contexto actual lo hacía reconsiderar la salida de EEUU de la OMS, respondió que no se arrepiente de la decisión

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 10:14 -
  • Agencia EFE
Trump no se arrepiente de abandonar la OMS, pese a brote de hantavirus

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se arrepiente de retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio del brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius a territorio estadounidense.

Preguntado por la prensa en el Despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían repensar la salida de EE.UU. del organismo sanitario internacional, Trump respondió: "No, me alegro".

Desembarcan en Canarias 94 pasajeros del crucero en alerta por hantavirus

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos ocurren luego que la OMS advirtiera que no puede excluirse que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad.

"Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante", sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas, explicó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias