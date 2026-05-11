Trump no se arrepiente de abandonar la OMS, pese a brote de hantavirus

Washington, Estados Unidos

Preguntado por la prensa en el Despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían repensar la salida de EE.UU. del organismo sanitario internacional, Trump respondió: "No, me alegro".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se arrepiente de retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio del brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius a territorio estadounidense.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos ocurren luego que la OMS advirtiera que no puede excluirse que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad.



"Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante", sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.



El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas, explicó.

