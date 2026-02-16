Debate presidencial de elecciones de Perú se hará en seis días al haber 36 candidatos

Lima. Perú

El organismo electoral anticipó que el debate tendrá dos partes, con una primera tanda los días 23, 24 y 25 de marzo para abordar una serie de asuntos, y una segunda tanda del 30 de marzo al 1 de abril para tratar otros temas.

El debate presidencial de las elecciones de Perú se hará en seis días y estará organizado en dos tandas al haber 36 candidatos, según anticipó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el acuerdo alcanzado con los partidos participantes.

Cada jornada contará con 12 candidatos, en grupos que serán determinados por sorteo, de modo que cada candidato intervenga en una jornada de la primera semana y luego en otra de la segunda semana.

Además de exponer sus planes de gobierno, los aspirantes presidenciales participarán en una interacción circular en grupos de tres, lo que permitirá intercambios directos.

El director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, expuso al canal estatal TV Perú que, debido al elevado número de postulantes, resultaba inviable desarrollar el debate en uno o dos días.

"Somos uno de los países en el mundo que va a asumir una experiencia inédita de un debate presidencial con 36 candidatos. En un día o dos días, no podríamos escuchar a todos", sostuvo.

Vilela explicó que el principal objetivo es garantizar que el electorado emita un voto informado y consciente.

“Lo más importante para el Jurado Nacional de Elecciones es que todo el electorado esté bien informado, tenga un voto realmente consciente y libre, habiendo escuchado a todos los candidatos”, indicó.

El JNE sorteará este viernes 20 de febrero en un acto público, las fechas asignadas para las 36 organizaciones políticas con candidato presidencial y también el orden de temas y la conformación de los grupos de debate.