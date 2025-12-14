Perú autoriza el ingreso de militares estadounidenses con armas de guerra

Lima, Perú.

El Gobierno peruano autorizó el ingreso al país de decenas de militares estadounidenses que permanecerán en el país a lo largo de 2026 para participar en actividades de apoyo y ejercicios de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP).

La resolución, que permite la presencia de los militares extranjeros con armas de guerra, fue aprobada por el Congreso el pasado 4 de diciembre y publicada este domingo por el Ejecutivo en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, el personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 diversas actividades de entrenamiento, apoyo y asistencia con las fuerzas de seguridad peruanas.

Los militares estadounidenses permanecerán en diferentes grupos, que rotarán cada 3 a 6 meses, a lo largo del año.

Las unidades comprenderán a miembros de las fuerzas especiales, del equipo SEAL de la Marina, de asuntos civiles y de apoyo de información militar.

Por Perú, las instituciones involucradas serán el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), la Fuerza Especial Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra y el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea de Perú.

Además, la primera, tercera y sexta brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), como la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), la Dirección Antidrogas (Dirandro) y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

La resolución se publicó con las firmas del presidente peruano, José Jerí, y del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmase que el Gobierno de Donald Trump notificó al Congreso de su país su intención de designar a Perú como un "aliado principal no miembro de la OTAN".