Nueva York registra la primera nevada de la temporada

Una tormenta invernal en el noreste de EEUU cubre de nieva Nueva York.

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 10:10 -
  • Agencia EFE
Un grupo de personas en el Central Park de Nueva York, cubierto de nieve, en una imagen de archivo.

 EFE
Nueva York, Estados Unidos.

La ciudad de Nueva York despertó este domingo teñida de blanco tras la llegada de la primera nevada de la temporada, que se ha dejado notar también en Boston y Filadelfia.

La nieve comenzó a caer a última hora del sábado y continuó el domingo por la mañana llegando a acumularse hasta 2,6 pulgadas (casi 7 centímetros) en algunos puntos de la ciudad.

La Gran Manzana amaneció bajo un manto blanco uniforme pero no muy compacto, aunque en algunos puntos de las afueras y en Nueva Jersey se han registrado nevadas mayores.

En esas zonas se espera que acumulen hasta seis pulgadas de nieve (más de quince centímetros).

Al menos dos muertos tras tiroteo en universidad de EEUU

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta invernal terminará este domingo por la tarde, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas. No se espera una nevada demasiado importante en términos de cantidad de nieve.

El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York lleva desde el viernes esparciendo salmuera en las carreteras y las autoridades ya trabajan para asegurar una correcta circulación en la ciudad. EFE

