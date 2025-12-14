Nueva York registra la primera nevada de la temporada

Nueva York, Estados Unidos.

La ciudad de Nueva York despertó este domingo teñida de blanco tras la llegada de la primera nevada de la temporada, que se ha dejado notar también en Boston y Filadelfia.

La nieve comenzó a caer a última hora del sábado y continuó el domingo por la mañana llegando a acumularse hasta 2,6 pulgadas (casi 7 centímetros) en algunos puntos de la ciudad.

La Gran Manzana amaneció bajo un manto blanco uniforme pero no muy compacto, aunque en algunos puntos de las afueras y en Nueva Jersey se han registrado nevadas mayores.

En esas zonas se espera que acumulen hasta seis pulgadas de nieve (más de quince centímetros).