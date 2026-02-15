Marco Rubio: "EE UU no busca vasallos en la OTAN"

Viena, Austria.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que en una alianza internacional la fortaleza de cada miembro contribuye al fortalecimiento del bloque en su conjunto. En ese sentido, aseguró que Estados Unidos ve con buenos ojos que otras naciones aumenten su influencia dentro de la OTAN o mejoren sus capacidades de defensa.

“No queremos que Europa dependa de nosotros; no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de los Estados Unidos”, declaró Rubio en una rueda de prensa celebrada en Bratislava junto a Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia. La comparecencia fue retransmitida por el Departamento de Estado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , afirmó este domingo que Washington no se opone a que los países europeos de la OTAN fortalezcan sus propias capacidades militares y subrayó que su país no busca aliados dependientes, sino socios sólidos.

“Queremos que la alianza sea tan sólida que nadie se atreva jamás —nunca— a ponerla a prueba, que nadie se atreva a desafiarla. Por ello, vemos con buenos ojos cualquier medida que tomen los miembros individuales para fortalecer la alianza. Lo vemos como algo muy positivo”, afirmó.

Rubio reiteró que la intención de Washington es mantener una relación de cooperación con Europa. “Queremos ser su socio y trabajar juntos”, insistió.

El secretario de Estado también recordó el mensaje que expuso el día anterior durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde enfatizó que el vínculo transatlántico no se limita al ámbito militar o comercial, sino que se fundamenta en raíces culturales e históricas compartidas.

En esa línea, consideró que no hay nada “controvertido” en que cada nación priorice sus intereses nacionales. Sin embargo, reconoció que pueden surgir diferencias. Cuando existan “desajustes” entre intereses, explicó, la asociación entre aliados permite “adaptarse el uno al otro y encontrar una forma de avanzar”.

Durante la conferencia de prensa, Rubio también abordó otros escenarios internacionales. En relación con Irán, señaló que el Gobierno estadounidense está centrado en buscar una salida negociada respecto a su programa nuclear, aunque admitió que el proceso es complejo.

“Estamos tratando con personas que toman decisiones geopolíticas basándose en pura teología”, manifestó.

Sobre Siria, indicó que Estados Unidos ha optado por dar una oportunidad a las nuevas autoridades para estabilizar el país. No obstante, reconoció que se trata de un desafío significativo y advirtió que la alternativa habría sido permitir que la nación cayera nuevamente en una guerra civil.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de debate dentro de la OTAN sobre el reparto de responsabilidades en materia de defensa y el fortalecimiento de las capacidades militares europeas.