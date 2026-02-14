  1. Inicio
Diosdado Cabello dice que Venezuela es el país más seguro de América

El también número dos del chavismo aseguró que las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos".

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 17:29 -
  • Agencia EFE
Diosdado Cabello es el ministro del Interior de Venezuela.

CARACAS, VENEZUELA

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este sábado que su país es el más seguro de América, con "menos de tres delitos por cada 100,000 habitantes".

"Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo en un acto en el estado insular de Nueva Esparta, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también número dos del chavismo aseguró que las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" y que solo ha habido un incremento en el ámbito informático.

Cabello informó de un aumento en las solicitudes para ingresar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), lo que, a su juicio, demuestra que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de "lo que ocurrió" en el país.

El pasado 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al gobernante Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas, tras lo que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada.

El pasado jueves, comenzó el despliegue en todo el territorio de un total de 228,028 militares y policías, además de otros funcionarios del Estado, como parte de un plan de seguridad por las fiestas de Carnaval, que comenzaron este sábado y concluirán el martes, según Cabello.

Se trata de un incremento del 19,7 % respecto al operativo de 2025, cuando se movilizaron 190.495 funcionarios, dijeron entonces las autoridades.

Agencia EFE
