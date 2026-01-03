Cuba reclama a Estados Unidos la “inmediata liberación” de Maduro

La Habana

El Gobierno cubano reclamó este sábado la “inmediata liberación” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, mientras responsabilizó a Estados Unidos “por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión”.

“Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse”, según la declaración emitida por La Habana en referencia al ataque de Washington a Caracas que derivó en la captura de Maduro y su esposa esta madrugada.Al respecto, Cuba consideró que “el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado (Marco Rubio), junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe que tanta influencia política han adquirido en ese país, tienen absoluta responsabilidad por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión”.Cuba demandó “enfáticamente” a las autoridades estadounidenses “la inmediata liberación” de Maduro y de Flores.

La isla caribeña consideró que era una “descarnada agresión imperialista y fascista” cuya meta es “la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región”.