Cuba se alista para el paso del huracán Melissa en medio de una crisis económica

La Habana, Cuba

Cuba se alista este martes ante la inminente llegada del poderoso huracán Melissa, uno de los más intensos en el registro histórico, en uno de los peores momentos económicos, energéticos y sanitarios para la isla. El huracán, que acaba de azotar Jamaica con categoría 5 —la máxima en la escala Saffir-Simpson—, se prevé que toque tierra en la madrugada del miércoles en la zona oriental, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.

De acuerdo con los pronósticos, Melissa arribará como un ciclón de categoría 3 o 4, desplazándose hacia el noreste con vientos sostenidos superiores a 200 kilómetros por hora, intensas lluvias de hasta 450 milímetros (litros por metro cuadrado) y marejadas ciclónicas con olas de hasta seis metros. Las autoridades cubanas han advertido sobre el alto riesgo para la vida debido a los posibles efectos devastadores del fenómeno, entre ellos inundaciones súbitas, penetraciones del mar en zonas costeras bajas, derrumbes y roturas de presas.

En las seis provincias bajo alerta ciclónica —Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey— se ha evacuado o asegurado a unas 650.000 personas, cerca del 7 % de la población regional. La mayoría se aloja en casas de familiares y amigos, mientras que otras permanecen en refugios habilitados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En toda la zona oriental se suspendió el transporte público terrestre, marítimo y aéreo, así como las actividades escolares. También se aseguraron infraestructuras estatales y cultivos. Dos de las siete centrales termoeléctricas del país, consideradas la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), fueron detenidas por precaución, al encontrarse en el probable trayecto del huracán. Estas plantas presentan un alto grado de obsolescencia y un déficit crónico de inversiones, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema. El presidente Miguel Díaz-Canel indicó en un comunicado que “va a ser uno de los mayores huracanes que azota el país y la devastación será extensa”. Añadió: “Habrá mucho que trabajar. Sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón”.

El mandatario llamó a la responsabilidad y precaución de los ciudadanos, exhortando a seguir las recomendaciones oficiales para evitar la pérdida de vidas humanas.

Cuba y sus crisis económica