Trump bromea con que a veces "perturba" a los mercados con sus políticas

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este martes, durante una cena con empresarios en Japón, con que a veces "perturba" a los mercados con sus políticas y sus declaraciones. El mandatario republicano hizo este comentario al compararse con su secretario del Tesoro, Scott Bessent, de quien dijo que “tranquiliza a los mercados” cuando da entrevistas en televisión.

"Scott Bessent, el secretario del Tesoro, está haciendo un gran trabajo. ¿Qué tal se le da la televisión? Él tranquiliza a los mercados; yo no los tranquilizo, a veces los perturbo", dijo Trump entre risas. "Él calma a los mercados. Yo le digo: 'Scott, sal y arréglalo por mí'", añadió el presidente. Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha provocado notables sacudidas en los mercados con su política arancelaria, incluida su reciente amenaza de imponer gravámenes del 100 % a China en respuesta a la decisión de Pekín de establecer controles a la exportación de tierras raras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.