Estados Unidos incluye a ministro colombiano en la 'Lista Clinton'

Bogotá, Colombia.

"No tengo ni plata, ni bienes, ni cuentas en los Estados Unidos. Lo de la 'Lista Clinton' me ha pegado muy duro (...) Todos los enemigos pueden sentir una felicidad", dijo Benedetti a periodistas.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró este lunes que "le ha pegado muy duro" y que está en "shock" ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), conocida como 'Lista Clinton' , por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Benedetti, del presidente colombiano, Gustavo Petro; su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo Nicolás Petro, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Sigo en 'shock', ha sido bastante duro y las consecuencias de eso son bastante graves: te congela, sales de la vida financiera completamente, del planeta Tierra", aseguró.

El ministro indicó que entró a engrosar la 'Lista Clinton' por defender que el presidente Petro "no era narcotraficante" y recalcó que nunca agredió ni ofendió al presidente estadounidense, Donald Trump ni a ese país.

"Es bastante injusto porque yo no tengo nada que ver con el narcotráfico ni con el terrorismo", añadió Benedetti.

Por último, dijo: "una cosa es que a usted le prohíban ir a ver a Mickey Mouse y otra que lo pongan al lado de Osama Bin Laden".

A propósito de la 'Lista Clinton', el presidente Petro aseguró la semana pasada que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan.