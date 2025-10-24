Gobierno de Trump sanciona a Petro por narcotráfico y él reacciona: "Jamás de rodillas"

Bogotá, Colombia

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU”, escribió el mandatario.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , denunció este viernes a través de su cuenta de X que él, su esposa y sus hijos fueron incluidos en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como Lista Clinton.

Con esta medida, Estados Unidos sanciona oficialmente al presidente colombiano, lo que implicaría restricciones financieras y la congelación de eventuales activos en ese país.

Petro calificó la decisión como una paradoja, recordando que ha dedicado gran parte de su carrera a la lucha contra el narcotráfico.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, expresó.

Petro reafirmó que no retrocederá ante la sanción: “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.