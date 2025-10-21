Petro acusa al senador Bernie Moreno de instigar a Trump contra el Gobierno colombiano

Bogotá, Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que el senador estadounidense Bernie Moreno, republicano de origen colombiano, "está desesperado" porque quiere que el presidente Donald Trump "choque" con su Gobierno. Petro dijo en un consejo de ministros transmitido por televisión al país que resulta "muy paradójico" que ante los resultados que ha obtenido su Gobierno "contra los narcotraficantes tengamos un ataque tan brutal y tan mentiroso, calumniador, como el que viene de unas figuras políticas de los Estados Unidos".

"Este es mi 'Yo acuso' (título de una carta del escritor francés Émile Zola) que vamos a completar (...) para que se sepa por qué Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, para chocar contra nosotros. Eso no le nace a Trump", manifestó. La relación entre Colombia y Estados Unidos vive una nueva crisis por las críticas de Petro a la política antidrogas de Trump en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y en especial al bombardeo de lanchas supuestamente cargadas con drogas, ataques en los que, según dijo esta noche, han muerto al menos 27 personas, algunos de ellos colombianos. Trump respondió el domingo con un anuncio en su red Truth Social en el que dijo que cortará la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Entonces Trump pues es víctima vulnerable de un señor como Bernie Moreno, tratando de echarnos el agua sucia de todo, le va diciendo que soy narcotraficante", indicó Petro.

Crítico mordaz de Petro