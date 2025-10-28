Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza

Jerusalén, Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina. La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a EFE un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave. Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.