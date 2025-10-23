  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump quiere visitar Gaza "pronto" para impulsar su plan de paz, según la revista Time

El mandatario llegó a sugerir que si Netanyahu no aceptaba el plan y el alto el fuego con Hamás, su alianza de larga data terminaría

  • 23 de octubre de 2025 a las 07:49 -
  • Agencia EFE
Trump quiere visitar Gaza pronto para impulsar su plan de paz, según la revista Time

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, muestra un plano del nuevo salón de baile de la Casa Blanca durante su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 22 de octubre de 2025.

EFE
Jerusalén, Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere visitar Gaza "pronto" y adelantó que prevé un inminente relanzamiento de los lazos de Israel con el mundo árabe, en una entrevista con la revista Time publicada este jueves, donde cuenta cómo presionó al liderazgo israelí para aceptar su plan de paz en la Franja.

"Bibi, no puedes luchar contra el mundo. Puedes librar batallas individuales, pero el mundo está en tu contra", el propio Trump recordó sus palabras para convencer al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de respaldar la propuesta, al final de lo que Time describió como un "monólogo repleto de improperios".

Trump dice que España no "juega en equipo" en la OTAN

El mandatario llegó a sugerir que si Netanyahu no aceptaba el plan y el alto el fuego con Hamás, su alianza de larga data terminaría. "Fue una declaración muy directa y contundente a Bibi", confirmó el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, testigo de la conversación.

El presidente estadounidense también narró cómo el ataque de Israel a los negociadores de Hamás en Catar, a principios de septiembre, complicó los esfuerzos por negociar el fin al conflicto en el enclave palestino.

Enfurecido, Trump calificó al bombardeo en Doha de "terrible" y a la decisión de Netanyahu como un "error táctico" que violó la soberanía de la nación catarí, aliado de EE.UU. y mediador junto a Washington de las conversaciones.

EE.UU. anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia en las próximas horas

Sin embargo, para el magnate neoyorquino, esto también presentó una oportunidad para demostrar a los países árabes que la guerra de Gaza podría convertirse en un conflicto regional y asegurar el respaldo a su propuesta de paz.

Intención

Su intención de visitar "pronto" el enclave palestino impulsaría los esfuerzos por revitalizar y desarrollar la devastada Franja. El mandatario sugirió que evalúa pedir a Israel la liberación de líder palestino Marwan Barghouti, visto como una figura unificadora que podría sustituir a Mahmud Abás al frente de la Autoridad Nacional Palestina.

Después del apoyo masivo a su plan en la Franja, Trump espera lograr para fines de este año su objetivo de ampliar los Acuerdos de Abraham, dirigidos a normalizar las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, y sobre todo, lograr la adhesión de Arabia Saudí, actor principal en la región.

La "visión optimista" - según Time- del mandatario se traduce en una mayor integración económica entre los israelíes y los países árabes, que incluya acuerdos de libre comercio, una red energética en Israel y líneas ferroviarias desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, con Trump como centro "esencial" para su cumplimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias