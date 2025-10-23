Trump quiere visitar Gaza "pronto" para impulsar su plan de paz, según la revista Time

Jerusalén, Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere visitar Gaza "pronto" y adelantó que prevé un inminente relanzamiento de los lazos de Israel con el mundo árabe, en una entrevista con la revista Time publicada este jueves, donde cuenta cómo presionó al liderazgo israelí para aceptar su plan de paz en la Franja. "Bibi, no puedes luchar contra el mundo. Puedes librar batallas individuales, pero el mundo está en tu contra", el propio Trump recordó sus palabras para convencer al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de respaldar la propuesta, al final de lo que Time describió como un "monólogo repleto de improperios".

El mandatario llegó a sugerir que si Netanyahu no aceptaba el plan y el alto el fuego con Hamás, su alianza de larga data terminaría. "Fue una declaración muy directa y contundente a Bibi", confirmó el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, testigo de la conversación. El presidente estadounidense también narró cómo el ataque de Israel a los negociadores de Hamás en Catar, a principios de septiembre, complicó los esfuerzos por negociar el fin al conflicto en el enclave palestino. Enfurecido, Trump calificó al bombardeo en Doha de "terrible" y a la decisión de Netanyahu como un "error táctico" que violó la soberanía de la nación catarí, aliado de EE.UU. y mediador junto a Washington de las conversaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sin embargo, para el magnate neoyorquino, esto también presentó una oportunidad para demostrar a los países árabes que la guerra de Gaza podría convertirse en un conflicto regional y asegurar el respaldo a su propuesta de paz.

