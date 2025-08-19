Con mariachis defienden a migrantes en Boston, ante "amenazas" de Bondi

Miami, Florida.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, defendió este martes a los migrantes en un evento con mariachis tras las "amenazas" del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, que amagó con quitar fondos federales e indagar a funcionarios de las "ciudades santuario".

Wu, del Partido Demócrata, realizó una conferencia de prensa con música mexicana frente al Ayuntamiento de Boston, la capital del estado de Massachusetts, para responder a una carta que envió la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a 32 alcaldes de "jurisdicciones santuario" para migrantes.

La funcionara indicó que "la semana pasada, Boston recibió una carta de la fiscal Bondi amenazando con procesar a funcionarios de la ciudad y retener fondos federales a menos que cooperen con las deportaciones masivas".

"La fiscal general de Estados Unidos pidió una respuesta para hoy, así que aquí está: dejen de atacar a nuestras ciudades para ocultar los fracasos de su Administración. A diferencia de la Administración Trump, Boston sigue la ley", manifestó la alcaldesa.