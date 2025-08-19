Illinois desafía a Trump con ley que protege a indocumentados en las escuelas

Chicago, Estados Unidos.

El gobierno de Illinois aprobó una ley que blinda a los estudiantes inmigrantes indocumentados y a sus familias frente a las duras políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Activistas y legisladores estatales celebraron este martes la promulgación de la llamada ley Escuelas Seguras para Todos, a cargo del gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, tras su aprobación en la Asamblea Legislativa estatal.

Se trata del primer estado en codificar una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1982 que establece que todos los niños, con o sin papeles migratorios en regla, tienen el mismo derecho que los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a asistir a las escuelas públicas.

"Lo decimos fuerte y claro, jamás nos doblegaremos ante un presidente que quiere ser rey", señaló en conferencia de prensa la congresista estatal Delia Ramírez.

La legisladora señaló que el presidente Trump ha convertido a su gobierno en "un arma contra los inmigrantes", y tiene una secretaria de Seguridad que dispone de 1.500 millones de dólares para "secuestrar, detener y enviar a nuestras familias a centros de detención".

La intención de Trump, sería mantener a las comunidades inmigrantes "en silencio, paralizadas y en las sombras", agregó.

Otro de los oradores, el senador estatal Omar Aquino, dijo que el gobierno federal está "literalmente militarizando" el país, con el envío de soldados a ciudades como Los Ángeles y Washington D.C..

"Pronto querrán hacerlo en Chicago, pero vamos a resistir y luchar", afirmó.

Para Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, en inglés), la ley "es parte de nuestra respuesta a la persecución de nuestras familias por parte de la Administración Trump".

En la conferencia de prensa se mencionó que a Trump "se le olvidan las leyes", y que sus ataques de hoy son a los inmigrantes, "pero mañana será a todo lo que considere indeseable".

La nueva ley desafía el clima de miedo que viven los indocumentados, incluso en un estado "santuario" como lo es Illinois, protege el derecho a la educación de todos los estudiantes.