Colombia reporta 256 muertos y 973 desaparecidos en la guerra de Rusia contra Ucrania

Bogotá. Colombia, uno de los países extranjeros más afectados por la muerte de combatientes en la guerra de Rusia contra Ucrania, acumula reportes de 256 ciudadanos fallecidos y 973 desaparecidos en el conflicto, informó este jueves la Cancillería. De los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 han sido notificadas desde Ucrania y 297 desde territorio ruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha recibido 1,927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto, 1,013 vinculadas con Rusia y 914 con Ucrania. Las cifras están sujetas a actualización conforme avancen las verificaciones.

Un informe del centro de estudios Consejo Atlántico señala que los colombianos son la nacionalidad extranjera con más fallecidos entre los combatientes en las filas ucranianas y estima entre 300 y 550 los muertos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. "Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias", señaló el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Cancillería señaló que ha solicitado formalmente a ambos países que adopten para evitar la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas y reiteró medidas que el Gobierno no promueve ni participa en el reclutamiento para conflictos armados internacionales.