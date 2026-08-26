De la Espriella pide a nueva cúpula militar recuperar seguridad y combatir grupos armados

Bogotá

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, pidió este miércoles a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares recuperar la seguridad en todo el país, combatir el crimen organizado con el respaldo del Estado y hacerle frente a los grupos guerrilleros, a los que catalogó de terroristas.

"En este país no hay disidentes, grupos subversivos ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistolas y dinamita. Son terroristas y así los vamos a tratar", declaró De la Espriella durante la transmisión de mando de la nueva cúpula militar.

El mandatario lideró el acto realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, junto con el ministro de Defensa, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, a quien le dio la responsabilidad de "derrotar al crimen para siempre".

De la Espriella aseguró que la seguridad "volverá a todo el territorio nacional" y apuntó contra el gobierno de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

"Gracias a la complicidad de ese régimen que tuvo en sus manos el destino del país, comunidades enteras fueron sometidas al miedo y al terror, a la extorsión y al abandono (...) Hoy esa macabra realidad empieza a cambiar", dijo el jefe de Estado.