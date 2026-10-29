Cae en México: Richard Panas, el "objetivo prioritario" de EE UU por delitos de fraude y robo de identidad

Ciudad de México. Autoridades mexicanas detuvieron ayer miércoles en el estado de Yucatán, en el sureste de México, a Richard Panas, ciudadano estadounidense de 68 años considerado un objetivo prioritario para el Gobierno de Estados Unidos por su vinculación con un grupo delictivo dedicado al fraude y robo de identidad.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del país informó que la captura derivó de trabajos de investigación y del intercambio de información que resultaron en la implementación de cercos de seguridad en el municipio de Mérida, capital de Yucatán, donde identificaron al sujeto.

"Al aproximarse para corroborar su identidad, constataron que no acreditó su estancia regular en territorio nacional, por lo que procedieron a su detención", precisó el documento.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que Panas cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida, Estados Unidos, por su participación en delitos de fraude y robo de identidad, aunque no revelaron el grupo delictivo con el que se le asocia.

La SSPC detalló que al detenido se le informaron sus derechos de ley y posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para continuar con los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.