Deportan a hondureño que fue capturado frente a su nieto con autismo

Washington, Estados Unidos. El hondureño José Luis Arias, arrestado hace una semana por agentes del ICE frente a su nieto con autismo, regresó deportado a Honduras, donde sus familiares lo recibieron con emotivos abrazos y besos, tras 14 años de ausencia, luego de haberse marchado a Estados Unidos. Tras el arresto, las autoridades federales aseguraron que Arias tenía antecedentes penales, una afirmación que sus familiares niegan y por la que cuestionan el operativo. Al llegar a San Pedro Sula el hondureño contó que le indignó mucho cuando los agentes sacaron un arma y lanzaron gas lacrimógeno frente a su nieto para detenerlo.

"Me preguntaron, apaga el carro, bájate, no me voy a bajar, está mi nieto acá y se lo voy a entregar a su mamá. Entonces ahí fue cuando me molestó adelante porque de él me empezaron a esposar", contó en una entrevista para Telemundo. Tras su regreso a Honduras, Arias dijo que le tocará empezar de cero, pues no le quedó nada de lo que tenía. En 2019, su esposa vendió todas sus pertenencias para trasladarse a Estados Unidos con su hija, Dana Arias, quien necesitaba un trasplante de médula ósea y murió a los 10 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Por la decisión que mi esposa tomó de llevarse a mi hija, vendió la casa, vendió todo", recalcó. José Luis dejó en Washington a su esposa y a sus tres hijas, quienes están desconsoladas por lo ocurrido y no saben qué hacer ante la separación. Ahora, esperan volver a reunirse con él.

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