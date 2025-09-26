Allanan supuesto campo militar de la iglesia La Luz del Mundo

Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que la Secretaría de Gobernación deberá revisar el registro como iglesia de La Luz del Mundo, tras la detención de 38 personas, presuntos miembros de la polémica congregación religiosa, en un campo clandestino de adiestramiento en el oeste de México.

“Tendría que revisarse, hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad, lo que hay que perseguir es el delito, eso es importante y en todo caso hay que hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes trascendió que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán (oeste de México) arrestaron a 38 hombres en un área de invernaderos, en el municipio de Vista Hermosa, colindante con el estado de Jalisco.

Los agentes de la SSP sorprendieron a los detenidos cuando supuestamente realizaban un entrenamiento táctico, operativo similar al que realizan las fuerzas armadas de México, con una pistola calibre 9 milímetros, 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, vestimentas tácticas, cascos balísticos, equipo de cómputo y de radiocomunicación, así como una “caja de simulación de bomba casera”.

Uno de los 38 detenidos dijo ser ciudadano de Estados Unidos, mientras que el resto afirmó ser originarios de los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero.

Sheinbaum aseguró este viernes que su Gobierno ya está realizando una investigación sobre las detenciones.