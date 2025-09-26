  1. Inicio
Allanan supuesto campo militar de la iglesia La Luz del Mundo

El Gobierno de México revisará el registro de La Luz del Mundo como iglesia tras desmantelar campo de adiestramiento.

  • 26 de septiembre de 2025 a las 13:17 -
  • Agencia EFE
Allanan supuesto campo militar de la iglesia La Luz del Mundo

Al menos 38 integrantes de la Luz del Mundo fueron arrestados en un campo de adiestramiento en el oeste mexicano.

 EFE/ Iván Villanueva
Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que la Secretaría de Gobernación deberá revisar el registro como iglesia de La Luz del Mundo, tras la detención de 38 personas, presuntos miembros de la polémica congregación religiosa, en un campo clandestino de adiestramiento en el oeste de México.

“Tendría que revisarse, hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad, lo que hay que perseguir es el delito, eso es importante y en todo caso hay que hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes trascendió que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán (oeste de México) arrestaron a 38 hombres en un área de invernaderos, en el municipio de Vista Hermosa, colindante con el estado de Jalisco.

Los agentes de la SSP sorprendieron a los detenidos cuando supuestamente realizaban un entrenamiento táctico, operativo similar al que realizan las fuerzas armadas de México, con una pistola calibre 9 milímetros, 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, vestimentas tácticas, cascos balísticos, equipo de cómputo y de radiocomunicación, así como una “caja de simulación de bomba casera”.

Uno de los 38 detenidos dijo ser ciudadano de Estados Unidos, mientras que el resto afirmó ser originarios de los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero.

Sheinbaum aseguró este viernes que su Gobierno ya está realizando una investigación sobre las detenciones.

Líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, condenado a más de 16 años

“Lo que hubo, que fue público, es esta detención de 38 personas presuntamente ligadas a este grupo religioso porque estaban en un entrenamiento. Entonces, se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la toda información, más la detención de su líder que está en Estados Unidos”, comentó.

La Luz del Mundo es una iglesia cristiana fundada en Jalisco en 1926, la cual tiene seguidores en 50 países del mundo. Su líder, Naasón Joaquín García, está detenido en Estados Unidos y el pasado 23 de septiembre se declaró no culpable de delitos relacionados con tráfico y explotación sexual de menores.

La iglesia, que tiene su sede internacional en Guadalajara (México), fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón. Actualmente, dice tener unos cinco millones de miembros alrededor del mundo. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

