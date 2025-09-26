Despiden a agente de ICE que tiró al suelo a inmigrante en corte de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Un agente de inmigración que el jueves empujó y tiró al suelo a una mujer en un edificio federal de Nueva York fue despedido después de que las imágenes se hicieran virales, según informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, en inglés).

El incidente tuvo lugar en el número 26 de la Federal Plaza, un edificio que ICE usa como centro de detención y que ha sido denunciado por sus pésimas condiciones.

En un video que circuló este jueves en redes sociales, se ve cómo un agente vestido de civil lanza violentamente al suelo a una mujer que, llorando, le rogaba en español que no detuviera a su marido.

En las imágenes se escucha cómo tras el altercado el oficial le dice en español "adiós" repetidas veces.

"La conducta del agente es inaceptable y está por debajo del nivel de los hombres y mujeres que trabajan para ICE", apuntó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado enviado a la prensa.