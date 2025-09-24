  1. Inicio
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?

Dos migrantes murieron y un tercero resultó herido en el ataque a tiros contra una oficina de ICE en Texas.

  • 24 de septiembre de 2025 a las 10:03 -
  • Redacción y EFE
1 de 10

El sospechoso del tiroteo en un centro de detención de migrantes este miércoles en Dallas, Texas, fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años, por las autoridades locales.

 Fotos: RRSS, EFE
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
2 de 10

Seg⌂n medios locales, Jahn enfrentó un cargo por delito grave de distribución de marihuana en Texas en 2016 y fue arrestado.
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
3 de 10

Según las autoridades, el sospechoso disparó hacia las instalaciones de ICE desde la terraza de un edificio e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes, causando la muerte de dos de ellos.
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
4 de 10

El presunto atacante también se disparó a sí mismo y falleció, de acuerdo con las autoridades.
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
5 de 10

Imágenes de su cuerpo ensangrentado junto a un rifle fueron compartidas en redes sociales.
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
6 de 10

El director del FBI, Kash Patel, compartió una imagen de un proyectil con la frase 'ANTI-ICE', que aseguró fue encontrado cerca del centro de detención de migrantes de Dallas, Texas, donde se produjo el tiroteo.
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
7 de 10

"Los primeros indicios apuntan a que el ataque tuvo una motivación ideológica. Entre las pruebas recuperadas, uno de los cartuchos sin usar llevaba grabada la frase 'ANTI ICE'", escribió Patel en X.
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
8 de 10

El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se encuentran en el lugar junto con la Policía de Dallas y autoridades estatales.
¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
9 de 10

"Estos despreciables ataques con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden no son un hecho aislado. Estamos a solo millas de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses otra instalación de ICE fue emboscada y sus oficiales atacados", aseguró Patel.

¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?
10 de 10

El sospechoso estaba registrado como un votante independiente y votó por última vez en noviembre de 2024.
