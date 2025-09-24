¿Quién era Joshua Jahn, el sospechoso del tiroteo en la sede de ICE en Dallas?

El sospechoso del tiroteo en un centro de detención de migrantes este miércoles en Dallas, Texas, fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años, por las autoridades locales.
Seg⌂n medios locales, Jahn enfrentó un cargo por delito grave de distribución de marihuana en Texas en 2016 y fue arrestado.
Según las autoridades, el sospechoso disparó hacia las instalaciones de ICE desde la terraza de un edificio e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes, causando la muerte de dos de ellos.
El presunto atacante también se disparó a sí mismo y falleció, de acuerdo con las autoridades.
Imágenes de su cuerpo ensangrentado junto a un rifle fueron compartidas en redes sociales.
El director del FBI, Kash Patel, compartió una imagen de un proyectil con la frase 'ANTI-ICE', que aseguró fue encontrado cerca del centro de detención de migrantes de Dallas, Texas, donde se produjo el tiroteo.
"Los primeros indicios apuntan a que el ataque tuvo una motivación ideológica. Entre las pruebas recuperadas, uno de los cartuchos sin usar llevaba grabada la frase 'ANTI ICE'", escribió Patel en X.
El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se encuentran en el lugar junto con la Policía de Dallas y autoridades estatales.
"Estos despreciables ataques con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden no son un hecho aislado. Estamos a solo millas de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses otra instalación de ICE fue emboscada y sus oficiales atacados", aseguró Patel.
El sospechoso estaba registrado como un votante independiente y votó por última vez en noviembre de 2024.