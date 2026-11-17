Washington, Estados Unidos. Estados Unidos realizará este martes 17 de noviembre de 2026 un simulacro nacional para evaluar la capacidad de sus sistemas de comunicación ante situaciones de emergencia. El ejercicio será coordinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La actividad tiene como propósito comprobar que las advertencias puedan llegar correctamente a la población ante desastres naturales, amenazas a la seguridad u otros acontecimientos que requieran una respuesta inmediata. Las autoridades aclararon que se trata de un procedimiento preventivo y que no está relacionado con una emergencia real.

El operativo se desarrollará mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), una plataforma que permite transmitir avisos a través de estaciones de radio, canales de televisión y otros proveedores de comunicación. En esta ocasión, las notificaciones no serán enviadas directamente a los teléfonos celulares, ya que el ejercicio se enfocará exclusivamente en el sistema EAS.

¿A qué hora será la prueba en Estados Unidos?

De acuerdo con el calendario publicado por la FCC, el simulacro comenzará aproximadamente a las 2:20 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos.

En otros territorios, el simulacro tendrá diferentes horarios. En Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos está previsto para las 3:20 de la tarde; mientras que en Samoa Americana será a las 8:20 de la mañana. En Guam y las Islas Marianas del Norte, la prueba se realizará a las 5:20 de la mañana del miércoles 18 de noviembre, debido a la diferencia horaria.

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Horario de la prueba en Centroamérica

En Honduras, la hora anunciada para la prueba corresponde a la 1:20 de la tarde, al igual que en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice, países que comparten el huso horario UTC-6. El ejercicio está dirigido a los sistemas de comunicación de Estados Unidos y sus territorios. Por ello, no está previsto que países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Colombia, Venezuela o Cuba reciban las notificaciones de esta prueba como parte del simulacro.

Durante el simulacro, las emisoras de radio y televisión participantes interrumpirán brevemente su programación para transmitir un mensaje en inglés o español que identificará el operativo como una prueba nacional. La interrupción tendrá una duración aproximada de un minuto y posteriormente se reanudará la transmisión habitual.