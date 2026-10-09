Vaguada seguirá dejando lluvias este viernes en Honduras

San Pedro Sula. Las condiciones del tiempo cambiarán este viernes en buena parte de Honduras, donde se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas en distintos momentos del día, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. La mayor posibilidad de precipitaciones se encuentra en el occidente, noroccidente y sur del territorio nacional, además de algunas zonas de la región central. En estos sectores podrían presentarse chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de descargas eléctricas, informó Copeco.

La presencia de una vaguada en superficie sobre el occidente del país propiciará la formación de nubes y favorecerá las lluvias. Por ello, las condiciones podrían variar a lo largo de la jornada, incluso en lugares donde la mañana comience con poca nubosidad. En cambio, los departamentos de la zona oriental tendrán un panorama más estable, con predominio de condiciones secas durante el día y menores posibilidades de lluvia en comparación con el resto del territorio.