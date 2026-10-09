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Vaguada seguirá dejando lluvias este viernes en Honduras

Las condiciones podrían variar a lo largo de la jornada, incluso en lugares donde la mañana comience con poca nubosidad

Vaguada seguirá dejando lluvias este viernes en Honduras

Un hondureño se protege de la lluvia en una calle de Tegucigalpa.

Fotografía: David Romero / LA PRENSA

San Pedro Sula. Las condiciones del tiempo cambiarán este viernes en buena parte de Honduras, donde se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas en distintos momentos del día, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

La mayor posibilidad de precipitaciones se encuentra en el occidente, noroccidente y sur del territorio nacional, además de algunas zonas de la región central. En estos sectores podrían presentarse chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de descargas eléctricas, informó Copeco.

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La presencia de una vaguada en superficie sobre el occidente del país propiciará la formación de nubes y favorecerá las lluvias. Por ello, las condiciones podrían variar a lo largo de la jornada, incluso en lugares donde la mañana comience con poca nubosidad.

En cambio, los departamentos de la zona oriental tendrán un panorama más estable, con predominio de condiciones secas durante el día y menores posibilidades de lluvia en comparación con el resto del territorio.

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Ante este pronóstico, se recomienda a la población estar pendiente de las condiciones climáticas, especialmente en las regiones donde se esperan tormentas. También es importante tomar precauciones al realizar actividades al aire libre, debido a la posibilidad de descargas eléctricas durante las precipitaciones.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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